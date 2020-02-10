Волейболистки «Италмас-ИжГТУ» выиграли один матч из четырех

Встречи прошли в рамках 10-го тура чемпионата России.

Ижевск. Удмуртия. Волейболистки «Италмас-ИжГТУ» провели четыре встречи в рамках 10-го тура чемпионата России Высшей лиги «Б» зоны Центр. Об этом сообщила пресс-служба ижевской команды.

5 и 6 февраля ижевчанки сыграли с «Северянкой-3» из Череповца. Обе встречи завершились победой «Северянки»: 3:1 и 3:2.

8 и 9 февраля соперницами «Италмаса-ИжГТУ» стала команда «Обнинск». В субботу они и выиграли всухую: 3:0. А в воскресенье ижевчанкам улыбнулась удача, они обыграли соперниц со счётом 1:3.

Впереди у «Италмас-ИжГТУ» 11-й тур чемпионата. 26 и 27 февраля девушки встретятся с командой из Воронежа. 29 февраля и 1 марта — с командой из Рязани.