На скандальном видео с детской волейбольной командой в Удмуртии оказались соревнования 2017 года

Тем не менее, тренера отстранили от работы и начали служебную проверку.

Глазов. Удмуртия. На видео, где тренер волейбольной команды в Глазове таскает девочек за волосы, оказались соревнования 2017 года. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Александр Варшавский.

Он отметил, что считает поведение преподавателя недопустимым и противоречащим тренерской и спортивной этике. «В жизни и в спорте дети неприкосновенны, такие методы не должны применяться, даже если речь идет о достижении определенных спортивных результатов», - сказал министр.

При этом главу спортивного ведомства удивил факт того, что видео в соцсетях появилось спустя два года после проведения соревнований. Тем не менее, со среды, 11 декабря, тренера отстранили от работы. Проводится служебная проверка.

Напомним, что после публикации ролика, на котором спортивный педагог таскает юных волейболисток за волосы, проверку начали и в МВД.