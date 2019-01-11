Жители Удмуртии могут помочь сумоистке из Воткинска стать «Спортсменкой года-2018»

Голосование завершится 15 января.

Воткинск. Удмуртия. Сумоистка из Воткинска Анна Полякова (Жигалова) претендует на звание «Спортсменки года-2018». Об этом сообщается на официальном сайте международной ассоциации мировых игр (IWGA).

Всего в номинацию попали 25 спортсменов из различных стран. До 15 января жители Удмуртии могут отдать свой голос за сумоистку. Следующий этап, в который пройдут 10 участников, завершится 31 января.

Отметим, голосовать можно каждый сутки.

В настоящее время лидирует пара российскйи акробатов Марины Черновой и Георгия Патарая.