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Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» узнал своих соперников по Суперлиге

13:30, 02 июля, 2018
Георгий Поветкин
13:30, 02 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#завод "Купол"
Фото: vk.com/bkrodniki
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Коллектив из столицы Удмуртии в новом сезоне сыграет в том числе с тремя командами, которые в прошлом году не принимали участие во втором по силе дивизионе страны.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» узнал своих соперников по Суперлиге-1. Коллектив из столицы Удмуртии в новом сезоне сыграет в том числе с тремя командами, которые в прошлом году не принимали участие во втором по силе дивизионе страны.

«На заседании были утверждены итоги соревнований, проводившихся под эгидой РФБ в сезоне-2017/18, и утвержден регламент чемпионата и кубка России и составы участников соревнований РФБ на сезон-2018/19», - говорится в сообщении на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ – прим. ред).

Участники Суперлиги-1:

1. «Спартак-Приморье» (Приморский край).

2. «Самара» (Самара).

3. ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда).

4. «Новосибирск» (Новосибирск).

5. «Урал» (Екатеринбург).

6. ЦСКА-2 (Москва).

7. МБА (Москва).

8. «Химки-Подмосковье» (Московская область).

9. «Купол-Родники» (Ижевск). 1

0. «Спартак» (Санкт-Петербург).

11. «Зенит»-фарм (Санкт-Петербург).

12. «Буревестник» (Ярославская область).

13. «Уралмаш» (Екатеринбург).

14. «Восток-65» (Южно-Сахалинск).

Последние три команды являются новичками турнира. Также в РФБ отметили, что решение о допуске еще двух клубов - «Университет-Югра» (Сургут) и «Иркут» (Иркутск) – будет принято в случае погашения ими задолженностей до 15 июля.

13:30, 02 июля, 2018
Георгий Поветкин
703
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#завод "Купол"

 

 

 


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