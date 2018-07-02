Коллектив из столицы Удмуртии в новом сезоне сыграет в том числе с тремя командами, которые в прошлом году не принимали участие во втором по силе дивизионе страны.
Ижевск. Удмуртия. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» узнал своих соперников по Суперлиге-1. Коллектив из столицы Удмуртии в новом сезоне сыграет в том числе с тремя командами, которые в прошлом году не принимали участие во втором по силе дивизионе страны.
«На заседании были утверждены итоги соревнований, проводившихся под эгидой РФБ в сезоне-2017/18, и утвержден регламент чемпионата и кубка России и составы участников соревнований РФБ на сезон-2018/19», - говорится в сообщении на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ – прим. ред).
Участники Суперлиги-1:
1. «Спартак-Приморье» (Приморский край).
2. «Самара» (Самара).
3. ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда).
4. «Новосибирск» (Новосибирск).
5. «Урал» (Екатеринбург).
6. ЦСКА-2 (Москва).
7. МБА (Москва).
8. «Химки-Подмосковье» (Московская область).
9. «Купол-Родники» (Ижевск). 1
0. «Спартак» (Санкт-Петербург).
11. «Зенит»-фарм (Санкт-Петербург).
12. «Буревестник» (Ярославская область).
13. «Уралмаш» (Екатеринбург).
14. «Восток-65» (Южно-Сахалинск).
Последние три команды являются новичками турнира. Также в РФБ отметили, что решение о допуске еще двух клубов - «Университет-Югра» (Сургут) и «Иркут» (Иркутск) – будет принято в случае погашения ими задолженностей до 15 июля.