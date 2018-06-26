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Минспорт Удмуртии: решаем вопрос о недопущении банкротства и погашении долгов «Ижстали»

15:40, 26 июня, 2018
Георгий Поветкин
15:40, 26 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#хоккей\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: ИА Сусанин
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По словам руководителя ведомства Натальи Гольцовой, клуб на данный момент ищет спонсоров и не получал официального отказа от ВХЛ по поводу участия клуба в следующем сезоне Высшей хоккейной лиге.

Ижевск. Удмуртия. Министр спорта Удмуртии Наталья Гольцова рассказала о ситуации в хоккейном клубе «Ижсталь». По ее словам, сейчас решается вопрос о недопущении банкротства команды и погашению ранее возникшей задолженности.

«Официального отказа нам не сделано на данный момент. Нами, как органами исполнительной власти, было отправлено письмо о подтверждении заявки. Отказа нам не поступило. «Ижсталь» работает. Да, есть перезагрузка, некоторые нюансы. Сейчас решаем вопрос о недопущении банкротства и гашению задолженности, которая была допущена в прошлые годы. И ищем партнеров. «Ижстали» быть», - сказала Гольцова во время своего доклада на шестой сессии Госсовета Удмуртии.

Гольцова также отметила, что респбулика готова продолжать финансирование команды. 

«Республика не прекращала финансировать «Ижсталь», - ответила Гольцова на вопрос парламентариев. 

15:40, 26 июня, 2018
Георгий Поветкин
1040
0
#спорт\n#хоккей\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


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