Минспорт Удмуртии: решаем вопрос о недопущении банкротства и погашении долгов «Ижстали»

По словам руководителя ведомства Натальи Гольцовой, клуб на данный момент ищет спонсоров и не получал официального отказа от ВХЛ по поводу участия клуба в следующем сезоне Высшей хоккейной лиге.

Ижевск. Удмуртия. Министр спорта Удмуртии Наталья Гольцова рассказала о ситуации в хоккейном клубе «Ижсталь». По ее словам, сейчас решается вопрос о недопущении банкротства команды и погашению ранее возникшей задолженности.

«Официального отказа нам не сделано на данный момент. Нами, как органами исполнительной власти, было отправлено письмо о подтверждении заявки. Отказа нам не поступило. «Ижсталь» работает. Да, есть перезагрузка, некоторые нюансы. Сейчас решаем вопрос о недопущении банкротства и гашению задолженности, которая была допущена в прошлые годы. И ищем партнеров. «Ижстали» быть», - сказала Гольцова во время своего доклада на шестой сессии Госсовета Удмуртии.

Гольцова также отметила, что респбулика готова продолжать финансирование команды.

«Республика не прекращала финансировать «Ижсталь», - ответила Гольцова на вопрос парламентариев.