Линар Багаутдинов и Мария Кунгурцева вошли в состав сборной России.

Римини. Италия. Ижевские кикбоксеры завоевали 4 золотых медали на Кубке мира в Италии. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, соревнования прошли в городе Римини в минувшие выходные.

В состав сборной России вошли Линар Багаутдинов и Мария Кунгурцева из спортивной школы единоборств в Ижевске.

«Линар Багаутдинов взял на данных соревнованиях 2 золотые медали: 1 место – в разделе сольные композиции без оружия, 1 место – в разделе сольные композиции с оружием», - отмечают городские власти.

Мария Кунгурцева завоевала «золото» в тех же номинациях в возрастной категории 13-15 лет.