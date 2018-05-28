Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

Об этом фигуристка сообщила после того, как провела мастер-класс для юных спортсменов из Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Олимпийская чемпионка из Удмуртии Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях со своим наставником Этери Тутберидзе. Об этом фигуристка сообщила после того, как провела мастер-класс для юных спортсменов из Ижевска.

«Дружественные (отношения – прим. ред.) и ни то, что я боюсь. Без этого ощущения, что это тренер, а не друг (нельзя), все равно должно быть ощущение что ты тренируешься с наставником, который тебя воспитывает и ты большую часть времени с ним проводишь и он как друг, как тренер и даже где-то, как мама», - рассказала журналистам Алина Загитова.

В Ижевск спортсменка прибыла накануне. В понедельник фигуристка провела мастер-класс и встретилась с главой Удмуртии, который подарил олимпийской чемпионке четырехкомнатную квартиру.