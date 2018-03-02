Александр Поварницын выиграл конкурс с большим отрывом.

Свердловская область. Биатлонист из Удмуртии одержал победу в спринте на всероссийской зимней Универсиаде. Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, Александр Поварницын выиграл конкурс с большим отрывом.

Спортсмен допустил один неточный выстрел, который не помешал ему опередить ближайшего преследователя Игоря Шетько на 42,2 секунды. Призовую тройку замкнул Алексей Чулеев. В «цветы» заехал еще один представитель Удмуртии Никита Лобастов – 6-й результат.

Отметим, что финалисты примут участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.