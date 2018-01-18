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      Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова лидирует на Чемпионате Европы после произвольного проката

      19:00, 18 января, 2018
      Георгий Поветкин
      19:00, 18 января, 2018
      Георгий Поветкин
      538
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#фигурное катание
      Фото: vk.com/club_zagitova_alina
      538
      0

      Подопечная Этери Тутберидзе выступила лучше своей прямой конкурентки двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

      Москва. Россия. Уроженка Удмуртии Алина Загитова лидирует на Чемпионате Европы по фигурному катанию после произвольного проката. Подопечная Этери Тутберидзе выступила лучше своей прямой конкурентки двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

      Загитова выступала пятой в сильнейшей разминке, фактически, после всех своих прямых конкуренток Каролины Костнер, Марии Сотсковой и Евгении Медведевой.

      Итальянка Костнер показала один из лучших коротких прокатов в этом году, за что получила от судей 78,30 балла, что является ее высшим результатом в сезоне. После нее на лед вышла представительница Словакии Николь Райчева. Рефери оценили катание фигуристки в 61,01 балла.

      Первой из россиянок выступила Мария Сотскова. Спортсменка во время исполнения программы грубо не ошибалась, допустив одну небольшую помарку при исполнении прыжка, однако судьи поставили Сотсковой всего 68,70 балла.

      Следующей свой прокат продемонстрировала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая пропустила последние крупные старты из-за травмы. Во время проката Медведева допустила ошибку на выезде из двойного акселя, но это сильно не повлияло на общую оценку. В итоге – 78,57 и промежуточное лидерство.

      После двукратной чемпионки мира на лед вышла прямая конкурентка Медведевой – уроженка Ижевска Алина Загитова. Подопечная Этери Тутберидзе идеально исполнила короткий прокат и расположилась в таблице выше Медведевой с результатом 80,27 балла.

      «Я думаю, что мне есть еще куда расти, но в этом сезоне это лучшая короткая программа. Я пыталась себя успокоить. Это первые мои старты - именно чемпионат Европы (взрослый – прим. ред.). Мне удалось успокоиться и скатать, что мы готовили с тренером. Здесь мне полегче кататься. Трибуны взрываются, когда российские спортсменки выходят на лед», - рассказала Загитова после выступления в эфире Матч Наш спорт.

      19:00, 18 января, 2018
      Георгий Поветкин
      538
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#фигурное катание

       

       

       

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