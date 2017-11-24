Директор ижевских «Родников» подвел итоги после завершения первого круга Суперлиги

По словам Константина Стародума, результат, показанный баскетбольным клубом из столицы Удмуртии, является «очень противоречивым».

Ижевск. Удмуртия. Директор ижевских «Купол-Родников» подвел итоги после завершения первого круга Суперлиги-1. По словам Константина Стародума, результат, показанный баскетбольным клубом из столицы Удмуртии, является «очень противоречивым», говорится в официальной группе команды «Вконтакте».

«По итогам первого круга у нас 6 побед и 7 поражений. Считаю результаты эти очень противоречивыми. Некоторые игры были просто баскетбольным праздником, такие победы как над командами Новосибирска и Ревды. К сожалению, есть досадные поражения от тех команд, которые мы, казалось бы, должны были выигрывать. При всём уважении к соперникам. Но это спорт, мы его за непредсказуемость и любим. У нас получается, что мы сильные команды обыгрывать можем, а клубы своего уровня не всегда нам по зубам. У нас есть все шансы бороться дальше за плей-офф, но для этого нужно научиться брать «наши» матчи, особенно дома. Сейчас всё идёт в рабочем режиме, нужно прибавить в концентрации, и тогда необходимого результата мы добьёмся», - рассказал Стародумов.

Управленец также оценил выступление коллектива в Кубке России, где команде осталось преодолеть одну стадию, чтобы попасть в финал четырех.

«…прошли очень сильного соперника, команду из Владивостока, но впереди не менее опасный и коварный конкурент – «Иркут». Нужно сделать ещё один шаг до финала четырёх. Я думаю, соперник так же мотивирован на выход в следующую стадию, поэтому нужно сконцентрировать всё внимание на соперника, выходить и биться», - сказал управленец.

Константин Стародумов также понадеялся на то, что все игроки в скором времени залечат микротравмы.

«Отдельно хочется сказать спасибо нашим болельщикам, которые несмотря ни на что поддерживают нашу команду. У нас уже сложилась хорошая культура боления, поддержки, и это очень ощущается. Я очень горд тем, что у нас так культурно и так искренне любят баскетбол. Приходите, поддерживайте нас и дальше, игроки и наставники этот мощный импульс ощущают, и это придаёт сил», - обратился к болельщикам Константин Стародумов.

Отметим, что ближайшие игры коллектив проведет 27 и 30 ноября на домашнем паркете против МБА и «Химки-Подмосковье».