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      Директор ижевских «Родников» подвел итоги после завершения первого круга Суперлиги

      11:40, 24 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      11:40, 24 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      163
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#завод "Купол"
      Фото: vk.com/bkrodniki
      163
      0

      По словам Константина Стародума, результат, показанный баскетбольным клубом из столицы Удмуртии, является «очень противоречивым».

      Ижевск. Удмуртия. Директор ижевских «Купол-Родников» подвел итоги после завершения первого круга Суперлиги-1. По словам Константина Стародума, результат, показанный баскетбольным клубом из столицы Удмуртии, является «очень противоречивым», говорится в официальной группе команды «Вконтакте».

      «По итогам первого круга у нас 6 побед и 7 поражений. Считаю результаты эти очень противоречивыми. Некоторые игры были просто баскетбольным праздником, такие победы как над командами Новосибирска и Ревды. К сожалению, есть досадные поражения от тех команд, которые мы, казалось бы, должны были выигрывать. При всём уважении к соперникам. Но это спорт, мы его за непредсказуемость и любим. У нас получается, что мы сильные команды обыгрывать можем, а клубы своего уровня не всегда нам по зубам. У нас есть все шансы бороться дальше за плей-офф, но для этого нужно научиться брать «наши» матчи, особенно дома. Сейчас всё идёт в рабочем режиме, нужно прибавить в концентрации, и тогда необходимого результата мы добьёмся», - рассказал Стародумов.

      Управленец также оценил выступление коллектива в Кубке России, где команде осталось преодолеть одну стадию, чтобы попасть в финал четырех.

      «…прошли очень сильного соперника, команду из Владивостока, но впереди не менее опасный и коварный конкурент – «Иркут». Нужно сделать ещё один шаг до финала четырёх. Я думаю, соперник так же мотивирован на выход в следующую стадию, поэтому нужно сконцентрировать всё внимание на соперника, выходить и биться», - сказал управленец.

      Константин Стародумов также понадеялся на то, что все игроки в скором времени залечат микротравмы.

      «Отдельно хочется сказать спасибо нашим болельщикам, которые несмотря ни на что поддерживают нашу команду. У нас уже сложилась хорошая культура боления, поддержки, и это очень ощущается. Я очень горд тем, что у нас так культурно и так искренне любят баскетбол. Приходите, поддерживайте нас и дальше, игроки и наставники этот мощный импульс ощущают, и это придаёт сил», - обратился к болельщикам Константин Стародумов.

      Отметим, что ближайшие игры коллектив проведет 27 и 30 ноября на домашнем паркете против МБА и «Химки-Подмосковье».

      11:40, 24 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      163
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#завод "Купол"

       

       

       

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