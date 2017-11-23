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      Ижевские «Купол-Родники» на домашнем паркете переиграли клуб из Ревды

      09:45, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:45, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      146
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#завод "Купол"
      Фото: vk.com/bkrodniki
      146
      0

      Встреча закончилась в пользу команды из столицы Удмуртии со счетом 96:88.

      Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевских «Родников» на домашнем паркете переиграли клуб из Ревды ТЕМП-СУМЗ-УГМК. Встреча закончилась в пользу команды из столицы Удмуртии со счетом 96:88.

      Первая половина игры прошла в упорном противостоянии. Команды шли мяч в мяч. Как итог – минимальное преимущество «Купола» к перерыву 38:36. После тайм-аута коллектив из Ижевска смог увеличить отрыв от Ревды, и третья десятиминутка закончилась при счете 65:54. В заключительной четверти «Купол» смог удержать преимущество, одержав победу над одним из лидеров Суперлиги-1.

      На данный момент в активе «Родников» 20 очков. Коллектив располагается в первой восьмерке.

      09:45, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      146
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#завод "Купол"

       

       

       

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