Ижевские «Купол-Родники» на домашнем паркете переиграли клуб из Ревды

Встреча закончилась в пользу команды из столицы Удмуртии со счетом 96:88.

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевских «Родников» на домашнем паркете переиграли клуб из Ревды ТЕМП-СУМЗ-УГМК. Встреча закончилась в пользу команды из столицы Удмуртии со счетом 96:88.

Первая половина игры прошла в упорном противостоянии. Команды шли мяч в мяч. Как итог – минимальное преимущество «Купола» к перерыву 38:36. После тайм-аута коллектив из Ижевска смог увеличить отрыв от Ревды, и третья десятиминутка закончилась при счете 65:54. В заключительной четверти «Купол» смог удержать преимущество, одержав победу над одним из лидеров Суперлиги-1.

На данный момент в активе «Родников» 20 очков. Коллектив располагается в первой восьмерке.