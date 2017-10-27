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      «Ижсталь» на домашнем льду уступила новокузнецкому «Металлургу»

      09:00, 27 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 27 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      423
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Новокузнецк
      Фото: Пресс-служба ХК "Ижсталь"/Яна Рафикова
      423
      0

      Это третье кряду домашнее поражение «сталеваров».

      Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» на домашнем льду уступили новокузнецкому «Металлургу». Это третье подряд поражение «сталеваров» в домашней серии.

      Счет в матче на 36-й минуте открыли подопечные Сергея Душкина.  Ворота противника поразил Денис Вихарев. В третьем периоде статус-кво восстановил Денис Дюрягин, а еще через две минуты Артем Чернов, удачно подставивший клюшку под передачу партнера, вывел «Металлург» вперед. До финальной сирены команды больше не забивали.

       «К самоотдаче претензий нет. Есть вопросы к обожаемым игрокам, которых все любят, на руках носят: «А вдруг этот игрок у нас уйдет в начале сезона?». Меня эти вещи поражают. А человек второй матч привозит нам гол. Надеешься на него, идешь на компромисс с самим собой для того чтобы его как-то поддержать… […] В очередной раз убеждаешься, если уверен в том, что человек выше головы уже не прыгнет, надо принимать решение и стороннее мнение отсекать», - прокомментировал исход поединка рулевой «сталеваров» Сергей Душкин.

      На данный момент «Ижсталь» находится 6 месте в турнирной таблице ВХЛ. В активе клуба 31 очко после 19 игр.

      Пресс-конференция ХК "Ижсталь" - ХК "Металлург" 26.10.2017

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      09:00, 27 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      423
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Новокузнецк

       

       

       

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