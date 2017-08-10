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      В Воткинске при поддержке «Ростелекома» пройдут соревнования по триатлону «Titan»

      11:57, 10 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      11:57, 10 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      73
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#плавание\n#бег
      Фото: Ростелеком
      73
      0

      Победители определятся в шести возрастных категориях среди мужчин и женщин, включая категорию «60+».

      Воткинск. Удмуртия. В Воткинске при поддержке «Ростелекома» пройдут соревнования по триатлону «Titan». Победители определятся в шести возрастных категориях среди мужчин и женщин, включая категорию «60+».

      «Ростелеком» выступает официальным партнером стартов по триатлону «Титан». 13 августа в Воткинске компания организует фан-зону для зрителей. Специалисты компании представят возможности «Интерактивного ТВ 2.0» и мобильную связь от «Ростелекома». А юные поклонники спорта «железных людей» при помощи аквагрима смогут почувствовать себя настоящими супергероями и поучаствовать в фотоконкурсе. Победитель по результатам голосования получит «умные» часы от «Ростелекома».

      На соревнованиях спортсмены-любители со всей России будут выявлять сильнейших в четырех дисциплинах: «Суперспринт», «Спринт», «Олимпийка»* и корпоративная эстафета. К участию в триатлоне допускаются все зарегистрированные спортсмены от 16 лет и старше.

      «Основная цель «Титана» – популяризация триатлона в Удмуртии. В Воткинске мы даем возможность людям попробовать свои силы на коротких дистанциях и полюбить триатлон всей душой, – поделился своими впечатлениями организатор триатлона «Титан-Воткинск» Максим Мельчиков. – Уверен, что в будущем многие спортсмены республики смогут преодолеть олимпийскую дистанцию, и в Удмуртии станет еще больше «железных людей».

      «Триатлонисты – спортсмены, способные на многое. Они такие же, как и «Ростелеком». Компания может одновременно предложить клиенту быстрый интернет, умное интерактивное телевидение, «железный» и выручающий в самый трудный момент городской телефон и вездесущую мобильную связь», – отметил пресс-секретарь филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике Максим Дерябин.

      Заявиться на соревнования можно на сайте https://titan-race.ru.

      * «Олимпийка» - олимпийская дистанция по триатлону состоит из 3 этапов: плавание –1,5 км, велогонка – 40 км, бег – 10 км.

      11:57, 10 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      73
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#плавание\n#бег

       

       

       

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