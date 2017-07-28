Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Ижевск. Удмуртия. «Зенит-Ижевск» на домашнем поле уступил новотроицкой «Носте». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Уже в самом дебюте матча счет открыл 7-й номер ижевчан Юрий Пугачев. На 30-й минуте судья назначил в ворота «Зенита» пенальти, который реализовал Никита Кирсанов.

На 60-й минуте «Носта» вышла вперед после точного удара Андрея Егорычева. Больше команды не забивали.

После двух туров в активе у клуба из столицы Удмуртии одно очко и 9 промежуточное место в зоне Урал-Приволжье Профессиональной футбольной лиги.

Следующий поединок «Зенит-Ижевск» проведет 3 августа на выезде против «КамАЗа».