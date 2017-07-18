Женская сборная России по футболу с ижевчанкой в составе стартовала с победы на Евро

Национальная команда оказалась лучше итальянок со счетом 2:1.

Роттердам. Нидерланды. Женская сборная России по футболу с ижевчанкой Эльвирой Зиястиновой в составе стартовала с победы на чемпионате Европы. Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, национальная команда оказалась лучше итальянок со счетом 2:1.

Отметим, что фаворитом встречи считалась Италия. Достаточно сказать, что букмекеры принимали ставки на победу сборной России - 11 к 1, однако уже в самом начале игры Елена Данилова точно пробила в ближний нижний угол из-за пределов штрафной и вывела Россию вперед.

В середине тайма своим шансом воспользовалась Елена Морозова. Екатерина Сочнева выполнила подачу углового, а Морозова головой нашла мяч в штрафной и уверенно вколотила его в сетку - 2:0.

В конце поединка, на 88-й минуте, итальянка Мауро точным ударом сократила отставание в счете, но на большее соперниц россиянок не хватило. Стоит сказать, что за несколько минут до конца встречи Зиястинова спасла команду, выбив мяч с линии ворот.

Свой следующий матч российская дружина проведет в пятницу, 21 июля. Соперник – серебряный призер Олимпиады-2016 сборная Швеции.