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      Из жизни ушел серебряный призер паралимпийских игр в Сочи, уроженец Удмуртии Андрей Двинянинов

      10:08, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      10:08, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      1734
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: shc-ugra.ru
      1734
      0

      Причина смерти 31-летнего спортсмена пока не известна.

      Ижевск. Удмуртия. Из жизни ушел следж-хоккеист из Удмуртии Андрей Двинянинов. Произошло это в субботу, 24 июня, сообщается в группе ВКонтакте "Удмуртия, следж-хоккей".
      "Сегодня, 24 июня, ушёл из жизни Андрей Двинянинов. До 2016 года Андрей являлся игроком клуба «Удмуртия». В этом же году перешёл в ханты-мансийский клуб «Югра». Выражаем соболезнования родным и близким! Помним, скорбим!" - говорится в сообщении.
      Соболезнования появились и на сайте следж-хоккейного клуба "Югра".
      "Сегодня в коллективе следж-хоккейного клуба «Югра» трагедия. Ушел из жизни нападающий клуба Андрей Двинянинов. Ему был 31 год. Молодой, перспективный, думающий игрок, серебряный призер Паралимпийских игр Сочи-2014, Андрей перешел в наш клуб в июле 2016 года, отыграл один сезон, до этого представлял команду Удмуртии", - сказал президент ханты-мансийского клуба Эдуард Исаков.
      По его словам, точная причина смерти 31-летнего спортсмена пока не известна.
      "Андрей жил с родителями  в деревне Постол, в 29-ти километрах от Ижевска. По словам мамы, по пути в магазин ему стало плохо. Родители вызвали Скорую помощь. Через 5 минут дыхание прекратилось, перестал прощупываться пульс. Бригада медработников приехала через 1- 1,5 часа. Еще полчаса Андрей жил, но его не удалось спасти. Врачи поставили предварительное заключение – инфаркт. Завтра будет вскрытие, и установлена точная причина смерти", - добавил Исаков.

      Наша справка:
      Андреей Двинянинов, родился 3 сентября 1985 в Ижевске. Российский следж-хоккеист, нападающий сборной России по следж-хоккею. Серебряный призёр Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, на которых вошёл в восьмёрку лучших бомбардиров. Бронзовый призёр чемпионата мира по следж-хоккею 2013 года, участник первенства Европы 2011 года. Серебряный призёр первенств России 2009, 2011 и 2012, чемпион страны 2010 и 2014 годов. Заслуженный мастер спорта России.

      10:08, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      1734
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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