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      В Удмуртии пройдет этап рыболовного турнира Европы

      10:18, 18 июня, 2017
      10:18, 18 июня, 2017
      672
      0
      #спорт\n#общество\n#Сарапул\n#Виктор Савельев\n#Удмуртия\n#соревнования\n#рыба\n#рыбалка
      Фото: pixabay.com
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      Участие в нем примут 30 команд из России и СНГ.

      Сарапул. Удмуртия. Этап турнира крупнейшего рыболовного турнира «Pro Anglers League» пройдет 27-28 июня в акватории Камы. Старт и финиш соревнований состоятся в Сарапуле.

      На старт выйдут 30 сильнейших команд (каждая в составе из двух человек) из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Самарской, Смоленской, Саратовской, Калужской, Рязанской, Ростовской, Челябинской областей, Удмуртии, Беларуси и Казахстана. Удмуртия и Ижевск будут представлены тремя командами.

      «Pro Anglers League» - один из двух ключевых национальных турниров по спортивной рыбалке, соревнование по спортивной ловле хищной рыбы спиннингом с лодок. Отличительные особенности – уровень технической оснащённости участников (скоростные катера мощностью до 300 л.с.), виртуальная аудитория до 1 миллиона человек, значительный призовой фонд – в год до 2,5 млн. рублей, конкретного этапа – 1 млн. рублей. Призовой фонд распределяется между экипажами пяти первых яхт: 500 тысяч рублей за лучший результат, 100 тысяч – за пятый в группе лучших.

      «Ежегодно турнир проводится в три этапа, за каждый из которых борются российские регионы. Право принять первый этап 2017 года получила Удмуртия. Это признание того, что помимо базовых природных и водных ресурсов в республике начинает формироваться инфраструктура событийного и спортивного туризма», - рассказал региональный соорганизатор соревнований Дмитрий Солодкий.

      После закрытия турнира в течение шести дней на территории Удмуртии продолжит работу съёмочная группа, снимающая фильм про Каму, природу, ихтиофауну – с него стартует новый сезон фильмов о российской рыбалке на телеканале «Охотник и рыболов».

      «Турнир – способ пропаганды ценностей здорового образа жизни и развития природного потенциала российских территорий. Здесь действует правильный спортивный принцип «поймал-отпусти», позволяющий сохранить речную рыбную популяцию, - отметил на встрече с организаторами и.о. председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев. - Для Удмуртии это также возможность рассказать настоящим любителям рыбалки и активного отдыха, миллионной аудитории, о том, как красива и богата Кама, один из самых живописных её участков от Воткинского до Нижнекамского водохранилища».

      10:18, 18 июня, 2017
      672
      0
      #спорт\n#общество\n#Сарапул\n#Виктор Савельев\n#Удмуртия\n#соревнования\n#рыба\n#рыбалка

       

       

       

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