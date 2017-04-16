Слепой пловец из Ижевска стал седьмым на чемпионате и первенстве России

Установив личные рекорды Дмитрий Энтентеев завоевал 6 серебряных и 1 бронзовую медали.

Ижевск. Удмуртия. Пловец из Ижевска Дмитрий Энтентеев завоевал 7 место на чемпионате и первенстве России среди спортсменов с нарушениями зрения (спорт слепых). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Соревнования состоялись с 7 по 12 апреля в Раменском. В нем приняли участие более 100 спортсменов из 20 регионов страны, среди которых были 11 заслуженных мастеров спорта, 5 мастеров спорта международного класса, участники и победители паралимпийских игр.

Представитель Удмуртии учащийся школы №53 Ижевска, установив личные рекорды, завоевал 6 серебряных и 1 бронзовую медали.