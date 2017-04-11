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      Поменялась дата открытия филиала петербургской академии парусного спорта в Воткинске

      14:56, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      14:56, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      87
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия
      Фото: Академия парусного спорта с Санкт-Петербурге
      87
      0

      До этого она была запланирована на 14 мая.

      Воткинск. Удмуртия. Поменялась дата открытия филиала петербургской академии парусного спорта в Воткинске. Как сообщает pr-служба учреждения, ее перенесли с 14 на 13 мая.

      Летом образовательное академию посетят спортсмены с проектом «Познай Россию под парусами».

      «Не случайно именно здесь мы решили открыть первый филиал академии парусного спорта. - Целью открытия является развитие парусного спорта в регионе и создание полноценной парусной школы. Академия предполагает привлечь к развитию яхтинга в Воткинске региональные и муниципальные власти, а также крупный бизнес региона. Дети будут обучаться на лодках класса «Оптимист», на лето планируется набрать от 35 до 70 человек», - рассказывает руководитель академии Таисия Бородина.

      14:56, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      87
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия
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