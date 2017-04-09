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      14 мая в Воткинске откроется филиал петербургской академии парусного спорта

      13:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      190
      0
      #образование\n#спорт\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Санкт-Петербург
      Фото: sailing-academy.ru
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      Летом Удмуртию посетят спортсмены с проектом «Познай Россию под парусами».

      Воткинск. 14 мая в Воткинске откроется филиал санкт-петербургской академии парусного спорта. Как сообщает пресс-служба образовательной организации, летом Удмуртию посетят спортсмены с проектом «Познай Россию под парусами».

      «Не случайно именно здесь мы решили открыть первый филиал академии парусного спорта. - Целью открытия является развитие парусного спорта в регионе и создание полноценной парусной школы. Академия предполагает привлечь к развитию яхтинга в Воткинске региональные и муниципальные власти, а также крупный бизнес региона. Дети будут обучаться на лодках класса «Оптимист», на лето планируется набрать от 35 до 70 человек», - рассказывает руководитель академии Таисия Бородина.

      Отметим, что академия парусного спорта уже много лет успешно работает с кадетами Нахимовского военно-морского училища, Кронштадтского кадетского корпуса, а с прошлого года к этой программе присоединились кадеты Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени Старикова (Воткинск – прим. ред.).

      Стоит сказать, что в рамках этой работы в Воткинске, кадеты Удмуртского кадетского корпуса отправятся в международный детский лагерь «Артек» в специальную группу детей, занимающихся парусным спортом. 

      13:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      190
      0
      #образование\n#спорт\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Санкт-Петербург
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