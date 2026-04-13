Талисманом Кадрового центра в Удмуртии стал бобр

14:06, 13 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#талисман
Источник фото: Кадровый центр «Работа России»
Символ сочетает в себе трудолюбие и выносливость.

Ижевск. Удмуртия. У Кадрового центра «Работа России» в Удмуртской Республике появился официальный персонаж-талисман. Им стал бобр, призванный символизировать индустриальный дух и трудовые традиции региона.

В Центре пояснили, что выбор животного не случаен: бобр олицетворяет «удмуртский характер», сочетающий трудолюбие, выносливость и уважение к рабочим профессиям. Персонаж ассоциируется с работой в заводских цехах, освоением сложных станков и стремлением к профессиональному развитию.

По замыслу создателей, бобр должен напоминать о связи промышленной истории республики и современных навыков — от инженерного дела до оружейного производства и сельского хозяйства. В кадровом центре добавили, что образ бобра также призван подчеркнуть гордость за местные предприятия, выпускающие продукцию мирового уровня.

