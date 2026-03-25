Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Ижевский оружейник Виктор Ионов скончался

09:25, 25 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
263
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#оружейник\n#Виктор Ионов
Источник фото: концерн "Калашников"
263
0

Ему был 91 год.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался прославленный ижевский оружейник Виктор Ионов. Об этом сообщили в Ижевском отделении РВИО.

Виктор Петрович родился 26 июня 1934 года в Ижевске. В 1952 году окончил Ижевскую среднюю школу №30, в 1957 году – Ижевский механический институт (ныне — ИжГТУ имени М. Т. Калашникова).

На «Ижмаше» прошёл все ступени профессионального роста — от мастера до директора механосборочного производства (1976 – 1986 годы).

Затем работал заместителем главного инженера и заместителем генерального директора «Ижмаша» по качеству. С 1998 года после выхода на пенсию стал директором музея завода «Ижмаш».

Герой Социалистического Труда (1982), кавалер двух Орденов Ленина, Почётный гражданин Удмуртской Республики (2006).

Под руководством Виктора Петровича в 1970-е годы на Ижевском машиностроительном заводе был налажен серийный выпуск самого массового в истории предприятия автомата АК-74. Под его началом коллектив механосборочного производства освоил изготовление шести новых образцов стрелкового оружия без снижения масштабов уже выпускаемой продукции, объем производства «стрелковки» увеличился в 1,5 раза, а производительность труда – на 63 %.

Непосредственной заслугой Виктора Петровича стал успешный переход завода с АКМ калибра 7,62 мм на выпуск семейства новых АК74 калибра 5,45 мм. И если идея конструкции АК-74 принадлежала Михаилу Калашникову, то воплощение этого автомата в металле – Ионову: «Калашникову орден Ленина дали за идею, а мне — за технологию».

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

