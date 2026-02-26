Удмуртия. В Удмуртии ощущается нехватка работников для почтовых отделений, из-за чего некоторые из них временно не работают. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

В ходе рабочего совещания с членами Президиума и депутатами Государственного Совета директор Управления федеральной почтовой связи Удмуртской Республики Владимир Шишкин отметил, что в регионе работает 473 почтовых отделения, 363 из которых находятся на селе.

В малых населённых пунктах сегодня работает 192 отделения, 100 из них перешли на изменённый режим, а 82 временно закрыты по причине нехватки сотрудников, плохих помещений или их полного отсутствия.