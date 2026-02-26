Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии из-за нехватки работников и проблем с помещениями не работает 82 почтовых отделения

10:00, 26 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии из-за нехватки работников и проблем с помещениями не работает 82 почтовых отделения
10:00, 26 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
120
0
#Удмуртия\n#почта
Источник фото: ИА «Сусанин»
120
0

Всего в регионе функционируют 473 отделения.

Удмуртия. В Удмуртии ощущается нехватка работников для почтовых отделений, из-за чего некоторые из них временно не работают. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

В ходе рабочего совещания с членами Президиума и депутатами Государственного Совета директор Управления федеральной почтовой связи Удмуртской Республики Владимир Шишкин отметил, что в регионе работает 473 почтовых отделения, 363 из которых находятся на селе.

В малых населённых пунктах сегодня работает 192 отделения, 100 из них перешли на изменённый режим, а 82 временно закрыты по причине нехватки сотрудников, плохих помещений или их полного отсутствия.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:00, 26 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
120
0
#Удмуртия\n#почта