Якшур-Бодья. Удмуртия. В Центре туризма и творчества «Дом Бодьи» в Якшур-Бодье состоялось открытие творческо-спортивного клуба для людей с инвалидностью «Здесь зажигаются звёзды!».

Пространство создано благодаря победе в республиканском конкурсе инициативного бюджетирования «Без границ». На средства гранта заменили окна, закупили мебель и настольные игры.

Клуб предоставил жителям с инвалидностью собственную площадку для развития творческих и спортивных навыков, общения и проведения регулярных занятий.