В Якшур-Бодье открылся творческо-спортивный клуб для людей с инвалидностью

10:30, 19 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#инклюзивность
Источник фото: ИА «Сусанин»
Проект победил в республиканском проекте инициативного бюджетирования.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Центре туризма и творчества «Дом Бодьи» в Якшур-Бодье состоялось открытие творческо-спортивного клуба для людей с инвалидностью «Здесь зажигаются звёзды!».

Пространство создано благодаря победе в республиканском конкурсе инициативного бюджетирования «Без границ». На средства гранта заменили окна, закупили мебель и настольные игры.

Клуб предоставил жителям с инвалидностью собственную площадку для развития творческих и спортивных навыков, общения и проведения регулярных занятий.

