Проект победил в республиканском проекте инициативного бюджетирования.
Якшур-Бодья. Удмуртия. В Центре туризма и творчества «Дом Бодьи» в Якшур-Бодье состоялось открытие творческо-спортивного клуба для людей с инвалидностью «Здесь зажигаются звёзды!».
Пространство создано благодаря победе в республиканском конкурсе инициативного бюджетирования «Без границ». На средства гранта заменили окна, закупили мебель и настольные игры.
Клуб предоставил жителям с инвалидностью собственную площадку для развития творческих и спортивных навыков, общения и проведения регулярных занятий.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники