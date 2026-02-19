Закрыть
Гендиректор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов стал Заслуженным работником промышленности Удмуртии

17:21, 19 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод «Купол»
Источник фото: администрация Ижевска
Опубликован соответствующий указ главы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о присвоении почётного звания генеральному директору АО «Ижевский электромеханический завод „Купол“» Фанилу Зиятдинову. Документ опубликован на портале udmurt.ru.

Фанил Зиятдинов удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики» за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд. Также 29 января Фанил Газисович отметил75-летие.

Напомним, на ижевском  «Куполе» начали производить морскую версию ЗРК «Тор-М2КМ».

