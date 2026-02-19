Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о присвоении почётного звания генеральному директору АО «Ижевский электромеханический завод „Купол“» Фанилу Зиятдинову. Документ опубликован на портале udmurt.ru.



Фанил Зиятдинов удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики» за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд. Также 29 января Фанил Газисович отметил75-летие.



Напомним, на ижевском «Куполе» начали производить морскую версию ЗРК «Тор-М2КМ».