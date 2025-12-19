Популярные ритуалы ухода в душе часто приносят больше вреда, чем пользы, эти ошибки могут приводить к сухости, раздражению и повышенной чувствительности кожи. Об этом пишет «Газета.ру».

Первая и самая распространенная — это привычка мыться слишком горячей водой. Она уничтожает естественный защитный барьер кожи. Вторая ошибка — использование антибактериального мыла. Вместо него специалист советует выбирать мягкие средства без отдушек.

Особый скепсис у специалиста вызывают вирусные советы из соцсетей, например, методика двойного очищения двумя средствами подряд — сперва на масляной, потом на водной основе. Для большинства достаточно обычного геля для душа, а увлажняющее средство или масло нужно наносить уже после мытья на ещё влажную кожу.

Отдельно врач призвала дозировать использование скрабов и отшелушивающих средств. Если после них появляется чувство стянутости или шелушение, процедуры стоит временно прекратить. Более щадящей альтернативой могут стать пилинги с молочной или гликолевой кислотой.