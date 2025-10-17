Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Фигура учителя Лонгрид Приют для трудолюбивых Лонгрид Присяжные заседатели: первое дело в Удмуртии Лонгрид

Сумма штрафов за нарушения правил водоснабжения в Удмуртии составила 777 тысяч рублей

12:01, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Сумма штрафов за нарушения правил водоснабжения в Удмуртии составила 777 тысяч рублей
12:01, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
708
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#всодоснабжение
Источник фото: ИА «Сусанин»
708
0

Всего было возбуждено 144 административных дела.

Ижевск. Удмуртия. За девять месяцев 2025 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртии провели 38 проверок предприятий, отвечающих за водоснабжение населения. Нарушения были зафиксированы в разных районах республики. Предварительные итоги работы опубликовала пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам проверок было возбуждено 144 дела об административных правонарушениях. Общая сумма назначенных штрафов превысила 777 тысяч рублей.

Была приостановлена работа 14 источников водоснабжения — скважин и водоразборных колонок. Нарушения выявлены в Ижевске, Завьяловском, Малопургинском, Кезском, Киясовском районах и селе Дебёссы.

Деятельность 29 детских садов, школ и летних лагерей также была приостановлена из-за несоответствия питьевой воды микробиологическим показателям. Это затронуло учреждения в Увинском, Селтинском, Игринском и других районах.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:01, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
708
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#всодоснабжение