Ижевск. Удмуртия. За девять месяцев 2025 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртии провели 38 проверок предприятий, отвечающих за водоснабжение населения. Нарушения были зафиксированы в разных районах республики. Предварительные итоги работы опубликовала пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам проверок было возбуждено 144 дела об административных правонарушениях. Общая сумма назначенных штрафов превысила 777 тысяч рублей.

Была приостановлена работа 14 источников водоснабжения — скважин и водоразборных колонок. Нарушения выявлены в Ижевске, Завьяловском, Малопургинском, Кезском, Киясовском районах и селе Дебёссы.

Деятельность 29 детских садов, школ и летних лагерей также была приостановлена из-за несоответствия питьевой воды микробиологическим показателям. Это затронуло учреждения в Увинском, Селтинском, Игринском и других районах.