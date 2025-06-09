Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев выразил готовность включиться в тему «оптимизации школ» в Ижевске. Об этом он сообщил в своём ТГ-канале.

«Ко мне обратилась группа родителей по вопросу объединения школ в городе Ижевске. В связи с актуальностью вопроса в ближайшее время проведем отдельную встречу по этой теме с участием представителей родительской общественности, профильного регионального министерства и Администрации города, где обсудим сложившуюся ситуацию и возможные пути решения проблем», — написал Андрей Константинович.

Напомним, к нему обратились родители детей школы №67. Ижевчане выразили обеспокоенность информацией о возможном переводе их детей в здание соседней школы №28 в то время, как их родное здание могут отдать под коррекционную школу №39, здание для которой несколько лет обещают построить региональные власти.