Ижевск. Удмуртия. В ходе плановой проверки в магазине сети «Магнит» на ул. Советской, 120 в Сарапуле инспекторы обнаружили следы грызунов (помет и погрызы) рядом с продуктами, повреждённые ловушки и незаделанные щели в полу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в помещении магазина не проводилась своевременная дератизация, не были заделаны щели в полу, что создавало реальную угрозу для здоровья посетителей. Подобные нарушения могут привести к распространению опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Суд удовлетворил иск надзорного органа и постановил приостановить деятельность магазина с 1 по 9 апреля.