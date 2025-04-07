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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Роспотребнадзор закрыл один из магазинов «Магнит» в Сарапуле на 9 суток из-за грызунов

16:46, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Роспотребнадзор закрыл один из магазинов «Магнит» в Сарапуле на 9 суток из-за грызунов
16:46, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#санитарные правила
Источник фото: unsplash.com
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Инспекторы в ходе проверки обнаружили следы грызунов в непосредственной близости от продуктов.

Ижевск. Удмуртия. В ходе плановой проверки в магазине сети «Магнит» на ул. Советской, 120 в Сарапуле инспекторы обнаружили следы грызунов (помет и погрызы) рядом с продуктами, повреждённые ловушки и незаделанные щели в полу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в помещении магазина не проводилась своевременная дератизация, не были заделаны щели в полу, что создавало реальную угрозу для здоровья посетителей. Подобные нарушения могут привести к распространению опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Суд удовлетворил иск надзорного органа и постановил приостановить деятельность магазина с 1 по 9 апреля.

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16:46, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
90
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#санитарные правила