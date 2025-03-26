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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Четыре города Удмуртии вошли в программу льготной ипотеки на вторичку

16:53, 26 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Четыре города Удмуртии вошли в программу льготной ипотеки на вторичку
16:53, 26 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#льготное жильё\n#дети\n#ипотека\n#Удмуртия
Источник фото: пресс-служба Минстроя Удмуртии
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Воспользоваться мерой поддержки может семья с ребёнком до 7 лет.

Воткинск. Удмуртия. С апреля семьи с ребёнком смогут купить вторичное жилье по льготной ипотеке в четырёх городах Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минстроя.

О новой мере поддержки сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства. Оформить ипотеку по сниженной ставке смогут родители, воспитывающие ребёнка до 7 лет. При этом дом должен быть построен не более 20 лет назад, а продавцы жилья не должны быть родственниками покупателя.

На сегодняшний день под программу попадают четыре города Удмуртии – Камбарка, Глазов, Можга и Воткинск.

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16:53, 26 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
147
0
#льготное жильё\n#дети\n#ипотека\n#Удмуртия