Воткинск. Удмуртия. С апреля семьи с ребёнком смогут купить вторичное жилье по льготной ипотеке в четырёх городах Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минстроя.

О новой мере поддержки сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства. Оформить ипотеку по сниженной ставке смогут родители, воспитывающие ребёнка до 7 лет. При этом дом должен быть построен не более 20 лет назад, а продавцы жилья не должны быть родственниками покупателя.

На сегодняшний день под программу попадают четыре города Удмуртии – Камбарка, Глазов, Можга и Воткинск.