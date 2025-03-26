Ижевск. Удмуртия. По состоянию на 1 января 2025 года численность постоянного населения Удмуртской Республики составляла 1 млн 427 тыс. 300 человек. Об этом сообщает Удмуртстат.

Горожанами являются 938,1 тыс. человек, селянами — 489,2 тыс. человек. За 2024 год численность населения республики уменьшилась на 7,3 тыс. человек.

В первый месяц 2025 года в Удмуртской Республике родилось 965 детей (на 7 малышей больше, чем за тот же месяц прошлого года). По уровню рождаемости среди муниципальных образований УР лидируют Граховский (13,8 родившихся на 1 000 человек населения), Дёбесский (13,2%) и Селтинский районы (12,7 %).

В январе 2025 года составлено 477 записей о заключении брака, что на 134 брака больше, чем в январе прошлого года. Число актовых записей о расторжении брака на 136 меньше прошлогоднего и составило 398 записей.