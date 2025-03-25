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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии появились мужские клубы

12:20, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии появились мужские клубы
12:20, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
284
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мужчины\n#клуб
Источник фото: республиканский центр занятости населения
284
0

Специалисты будут помогать мужчинам развиваться и находить работу.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии при филиалах кадрового центра «Работа России» заработали мужские клубы. Об этом сообщает республиканский центр занятости населения. 

Клубы открыли в Дебёсском, Юкаменском, Можгинском и Завьяловском районах, а также в Можге и Ижевске.  

Там уже провели первые заседания, на которых участники определили руководителей и обозначили цели и задачи. Также мужчины придумали названия. Например, в Дебёсском районе клуб называется «Рост», в Юкаменском — «Батыр», а в Можгинском – «Для СВОих». 

Мужчинам рассказали об услугах Кадровых центров «Работа России». А так как многие члены клубов хотят стать индивидуальными предпринимателями, они поинтересовались вопросами получения соцконтракта. 

«Самое главное — это подвести их к тому, что надо трудоустраиваться. Но для начала, всё равно идет снятие психоэмоционального напряжения, потому что те же ребята, которые приехали с СВО, многие не идут к психологам, а необходимость пообщаться, что-то обсудить все-таки есть. Поэтому я думаю, что такие клубы нужны», — прокомментировала руководитель мужского клуба Можги и Можгинского района Анна Вологжанина. 

В скором времени мужские клубы появятся во всех филиалах Кадрового центра «Работа России» в Удмуртии. 

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12:20, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
284
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мужчины\n#клуб