Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии при филиалах кадрового центра «Работа России» заработали мужские клубы. Об этом сообщает республиканский центр занятости населения.

Клубы открыли в Дебёсском, Юкаменском, Можгинском и Завьяловском районах, а также в Можге и Ижевске.

Там уже провели первые заседания, на которых участники определили руководителей и обозначили цели и задачи. Также мужчины придумали названия. Например, в Дебёсском районе клуб называется «Рост», в Юкаменском — «Батыр», а в Можгинском – «Для СВОих».

Мужчинам рассказали об услугах Кадровых центров «Работа России». А так как многие члены клубов хотят стать индивидуальными предпринимателями, они поинтересовались вопросами получения соцконтракта.

«Самое главное — это подвести их к тому, что надо трудоустраиваться. Но для начала, всё равно идет снятие психоэмоционального напряжения, потому что те же ребята, которые приехали с СВО, многие не идут к психологам, а необходимость пообщаться, что-то обсудить все-таки есть. Поэтому я думаю, что такие клубы нужны», — прокомментировала руководитель мужского клуба Можги и Можгинского района Анна Вологжанина.

В скором времени мужские клубы появятся во всех филиалах Кадрового центра «Работа России» в Удмуртии.