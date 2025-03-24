Ижевск. Удмуртия. 26 марта в Ижевске презентуют два литературных сборника: антологию поэзии «Зарни италмас» («Золотой италмас») и антологию прозы «Шуныт тӧл» («Оттепель»). Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной политики Удмуртии.

Издания включают произведения удмуртских авторов 1960-1980-х годов, объединённые темой послевоенного возрождения и надежды на мирную жизнь. Символом этого возрождения в книгах выступает золотой италмас – традиционный удмуртский цветок.

Особенности изданий:

- «Зарни италмас» – собрание из 450 стихотворений и одной поэмы 40 авторов

- «Шуныт тӧл» – включает 55 новелл и рассказов более 20 писателей

Книги изданы в рамках госпрограммы по сохранению языкового наследия Удмуртии. Весь тираж будет распределён по школьным и общедоступным библиотекам республики.

Мероприятие начнётся в 15:00. Вход свободный (12+).