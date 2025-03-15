Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли съёмки российского антинаучного телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). О визите в столицу Удмуртии обладающих сверхспособностями героев сообщили в официальном паблике закулисья шоу.

Вечером 14 марта на съёмочной площадке побывал корреспондент портала «Ижлайф», полностью погрузившись в атмосферу передачи. Оказалось, что в Ижевск прибыли Олег Шепс, Ангелина Изосимова и Ольга Якубович.

«В половине десятого вечера возле дома уже стояла толпа фанатов и людей, которые просто хотели посмотреть на прославившихся на всю страну селебрити. Количество зевак действительно впечатляло. Каждый хотел подобраться поближе и рассмотреть хоть что-то», — сообщил журналист с места событий.

Он отметил, что поглядеть на «битву» собралась в основном молодёжь. Кто-то из них верил в способности экстрасенсов, а кто-то просто хотел увидеть звёзд телеэкрана, пока участники съёмочной группы для создания атмосферы жгли в металлических бочках деревянные поддоны.

Напомним, ранее МВД по Удмуртии сообщало о задержании в Вавожском районе «гадалки», которая выманила у пенсионерки 30 тыс. рублей.