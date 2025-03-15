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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Съёмки эпизода телешоу «Битва экстрасенсов» прошли в Ижевске

17:00, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Съёмки эпизода телешоу «Битва экстрасенсов» прошли в Ижевске
17:00, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#Битва экстрасенсов
Источник фото: unsplash.com (petr sidorov)
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Несмотря на позднее время площадку окружило множество молодых поклонников передачи.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли съёмки российского антинаучного телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). О визите в столицу Удмуртии обладающих сверхспособностями героев сообщили в официальном паблике закулисья шоу

Вечером 14 марта на съёмочной площадке побывал корреспондент портала «Ижлайф», полностью погрузившись в атмосферу передачи. Оказалось, что в Ижевск прибыли Олег Шепс, Ангелина Изосимова и Ольга Якубович.

«В половине десятого вечера возле дома уже стояла толпа фанатов и людей, которые просто хотели посмотреть на прославившихся на всю страну селебрити. Количество зевак действительно впечатляло. Каждый хотел подобраться поближе и рассмотреть хоть что-то», — сообщил журналист с места событий.

Он отметил, что поглядеть на «битву» собралась в основном молодёжь. Кто-то из них верил в способности экстрасенсов, а кто-то просто хотел увидеть звёзд телеэкрана, пока участники съёмочной группы для создания атмосферы жгли в металлических бочках деревянные поддоны.

Напомним, ранее МВД по Удмуртии сообщало о задержании в Вавожском районе «гадалки», которая выманила у пенсионерки 30 тыс. рублей.

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17:00, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
900
0
#Ижевск\n#Битва экстрасенсов