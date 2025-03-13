Ижевск. Удмуртия. В субботу, 22 марта, Дом Дружбы народов Удмуртии приглашает всех желающих на многонациональный семейный день «Удмуртия — наш общий дом!» (0+). Об этом сообщает информационно-аналитический отдел учреждения.

«Как укрепить взаимосвязи друг с другом, создать незабываемые воспоминания для всей семьи, углубиться в тонкости воспитания детей? Дом Дружбы народов предлагает погрузиться в эти темы и найти новые способы провести время с семьёй, оторвавшись от повседневной рутины», — говорится в сообщении.

В программе мероприятия — парад семей национально-культурных объединений, среди которых: семьи — участники проекта «Можем-поможем» — семейного центра социокультурной адаптации мигрантов, этноязыкового центра «Билингва» и семьи участников специальной военной операции. Гостей мероприятия будут ждать мастер-классы для детей и их родителей по изготовлению «Монисто», по русским хороводным играм и танцам, ручной набойке по ткани, а также лекции для родителей, интерактивные игры для детей и этномаркет.

Начало мероприятия — в 12:00.

Отметим, что семейный день «Удмуртия — наш общий дом!» проводится по инициативе Дома Дружбы народов при поддержке Министерства национальной политики УР и посвящён Году защитника Отечества.

Подробности о мероприятии можно узнать в официальном паблике на сайте «ВКонтакте».