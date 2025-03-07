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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Нефтекамский горсуд продолжает изучать материалы дела экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева

11:20, 07 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Нефтекамский горсуд продолжает изучать материалы дела экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева
11:20, 07 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Нефтекамск\n#суд\n#дело Бекмеметьева
Источник фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
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На скамье подсудимых также ещё двое — обвиняемые в пособничестве и подстрекательстве.

Нефтекамск. Удмуртия. Нефтекамский городской суд продолжает изучать материалы дела по обвинению бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Очередное заседание на эту тему прошло 6 марта, сообщили «Сусанину» в пресс-службе госоргана.

Напомним, что заседания по делу проходят регулярно в Нефтекамском горсуде — раз в неделю. Сам Олег Николаевич обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении Ижевску ущерба на сумму более 34 млн рублей. 

Экс-мэр не единственный человек на скамье подсудимых. По делу проходят ещё двое граждан. Бывшего районного прокурора Николая Пушина обвиняют в пособничестве преступлению главы Ижевска, а руководителя компании-застройщика Олега Бушмакина обвиняют в подстрекательстве.

Следующее заседание Нефтекамского городского суда по данному делу назначено на 13 марта.

Сам Олег Бекмеметьев всё это время находится в СИЗО в Нефтекамске.

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11:20, 07 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
199
0
#Нефтекамск\n#суд\n#дело Бекмеметьева