Нефтекамск. Удмуртия. Нефтекамский городской суд продолжает изучать материалы дела по обвинению бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Очередное заседание на эту тему прошло 6 марта, сообщили «Сусанину» в пресс-службе госоргана.

Напомним, что заседания по делу проходят регулярно в Нефтекамском горсуде — раз в неделю. Сам Олег Николаевич обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении Ижевску ущерба на сумму более 34 млн рублей.

Экс-мэр не единственный человек на скамье подсудимых. По делу проходят ещё двое граждан. Бывшего районного прокурора Николая Пушина обвиняют в пособничестве преступлению главы Ижевска, а руководителя компании-застройщика Олега Бушмакина обвиняют в подстрекательстве.

Следующее заседание Нефтекамского городского суда по данному делу назначено на 13 марта.

Сам Олег Бекмеметьев всё это время находится в СИЗО в Нефтекамске.