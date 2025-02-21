Нефтекамск. Башкортостан. В Башкортостане продолжается рассмотрение дела экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Нефтекамского городского суда РБ.

«Продолжается рассмотрение дела. 20 февраля в ходе судебного заседания продолжилось изучение материалов уголовного дела», — сообщили в суде.

Следующее заседание состоится в четверг, 27 февраля.

Напомним, Олег Бекмеметьев обвиняется в причинении городу ущерба на сумму более 34 млн рублей.