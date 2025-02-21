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Рассмотрение дела экс-главы Ижевска продолжается в суде Башкортостана

13:20, 21 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Рассмотрение дела экс-главы Ижевска продолжается в суде Башкортостана
13:20, 21 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
159
0
#Нефтекамск\n#суды\n#дело Бекмеметьева
Источник фото: ИА «Сусанин»
159
0

В настоящее время в ходе заседаний изучаются материалы дела против Олега Бекмеметьева.

Нефтекамск. Башкортостан. В Башкортостане продолжается рассмотрение дела экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Нефтекамского городского суда РБ.

«Продолжается рассмотрение дела. 20 февраля в ходе судебного заседания продолжилось изучение материалов уголовного дела», — сообщили в суде.

Следующее заседание состоится в четверг, 27 февраля.

Напомним, Олег Бекмеметьев обвиняется в причинении городу ущерба на сумму более 34 млн рублей.

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13:20, 21 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
159
0
#Нефтекамск\n#суды\n#дело Бекмеметьева