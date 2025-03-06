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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Удмуртии получил 12 лет за поджог релейного шкафа на железной дороге

19:46, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Удмуртии получил 12 лет за поджог релейного шкафа на железной дороге
19:46, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#диверсия
Источник фото: unsplash.com
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Приговор утвердил Верховный суд России.

Москва. Верховный суд РФ утвердил приговор нижестоящих инстанций в отношении жителя Удмуртии, осуждённый на 12 лет колонии за диверсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд РФ.

Преступление было совершено 14 июля 2023 года. Фигурант по заданию неизвестных за определённую сумму денег поджёг релейный шкаф на участке железной дороги «Люкшудья – Заводская».

Приговор, вынесенный ранее, был обжалован защитой, однако Верховный суд РФ не нашёл оснований для пересмотра решений нижестоящих инстанций.

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19:46, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
90
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#диверсия