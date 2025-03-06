Москва. Верховный суд РФ утвердил приговор нижестоящих инстанций в отношении жителя Удмуртии, осуждённый на 12 лет колонии за диверсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд РФ.

Преступление было совершено 14 июля 2023 года. Фигурант по заданию неизвестных за определённую сумму денег поджёг релейный шкаф на участке железной дороги «Люкшудья – Заводская».

Приговор, вынесенный ранее, был обжалован защитой, однако Верховный суд РФ не нашёл оснований для пересмотра решений нижестоящих инстанций.