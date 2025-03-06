Ижевск. Удмуртия. В Ижевске общереспубликанский ифтар впервые провели на площадке спортивного коворк-комплекса «Арена». Как сообщил в соцсетях муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат Мухамедшин, в нём приняли участие более 1 000 мусульман из районов республики и других регионов России.

Ифтар — ежедневное разговение у мусульман во время месяца Рамадан, которое обычно проводится в мечетях. Инициатором проведения столь масштабного ифтара выступил Татарский деловой клуб Удмуртии, существующий при активном содействии председателя Гордумы Ижевска Фарита Губаева.

В республиканском ифтаре приняли участие руководитель Администрации главы и правительства УР Александр Журавлев, глава Ижевска Дмитрий Чистяков, представители ряда конфессий Удмуртии, включая христиан и иудеев, а также НКО и Общественной палаты. Посетил ифтар и правящий архиерей, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Прибыли в Ижевск и почётные гости из Татарстана: руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар, депутат Госсовета республики Данис Шакиров, первый замруководителя исполкома Всемирного конгресса татар, начальник комитета по работе с татарскими общественными организациями в регионах РФ Марс Тукаев. Также посетил ифтар председатель Духовного управления мусульман Пермского края имам-ахунд Анвар-хазрат Аблаев.

Отметим, что проведение ифтара соответствует канонам традиционного для мусульман России ислама, ведь радикально настроенные исламисты не приемлют сотрудничества с органами власти, а также отрицают возможность канонического общения с представителями других религий.

Собравшиеся выслушали проповедь о Рамадане и провели молебен за бойцов СВО.

Напомним, в этом году Рамадан продлится до 29 марта. На следующий день, 30 марта, мусульмане Удмуртии и всего мира отметят Ураза-байрам — праздник разговения.

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