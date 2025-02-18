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В возрождаемой церкви села Нововолково в Удмуртии провели первую литургию

17:50, 18 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В возрождаемой церкви села Нововолково в Удмуртии провели первую литургию
17:50, 18 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
71
0
#Балезинский район\n#храмы Удмуртии
Источник фото: vk.com/arh.nasledie
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0

Подобных служб храм не видел почти сто лет.

Нововолково. Удмуртия. В минувшие выходные в церкви села Нововолково в Балезинском районе Удмуртии впервые почти за сто лет состоялась божественная литургия. Об этом сообщается в соцсетях волонтёрского движения «Под куполом небес».

«В Нововолково сегодня историческое событие — первая за целый век литургия! Это само по себе праздник, но здесь он не обычный, а сразу — престольный! Нововолковский храм необычный, уникальный сразу по нескольким моментам. Это и чудесная архитектура И. А. Чарушина, и высокой степени сохранность здания, и даже сам пример того, что можно было сделать в храме клуб, и не портить внешний вид здания», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2023 года в соцсетях появился паблик по возрождению церкви Сретения Господня, которую построили в 1911 году и закрыли в 1937 году. Из разных мест приходу потянулась помощь. А реставрационные работы готовили для прихожан небольшие открытия

17:50, 18 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
71
0
#Балезинский район\n#храмы Удмуртии