Нововолково. Удмуртия. В минувшие выходные в церкви села Нововолково в Балезинском районе Удмуртии впервые почти за сто лет состоялась божественная литургия. Об этом сообщается в соцсетях волонтёрского движения «Под куполом небес».

«В Нововолково сегодня историческое событие — первая за целый век литургия! Это само по себе праздник, но здесь он не обычный, а сразу — престольный! Нововолковский храм необычный, уникальный сразу по нескольким моментам. Это и чудесная архитектура И. А. Чарушина, и высокой степени сохранность здания, и даже сам пример того, что можно было сделать в храме клуб, и не портить внешний вид здания», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2023 года в соцсетях появился паблик по возрождению церкви Сретения Господня, которую построили в 1911 году и закрыли в 1937 году. Из разных мест приходу потянулась помощь. А реставрационные работы готовили для прихожан небольшие открытия.