Старинную решётку обнаружили при раскрытии замурованного окна в одном из храмов Удмуртии

Нововолково. Удмуртия. Старинную кованую решётку обнаружили при раскрытии замурованного окна в одном из старинных храмов Удмуртии. Об этом сообщается в соцсетях молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес».

Речь идёт о возрождаемом храме в селе Нововолково в Балезинском районе, где жители под руководством нового настоятеля отца Евгения решили раскрыть одно из замурованных окон.

«Замурованные оконные проёмы в нашей практике встречаются нередко. Обычно по мере восстановления здания их раскрывают, разбирая кирпичную закладку. И почти всегда в толще закладки ничего интересного нет. Но каково же было удивление прихожан, когда, пробив слой кирпича, они обнаружили... слой кирпича! Пробивая вторую стенку, мастера провалились во второе пустое пространство! За второй стенкой оказалась третья, а между ними — вновь пустота. И только пробив третью стену, они увидели свет! Система защиты, достойная древнеегипетских погребений!» — отмечает рассказчик.

Без приятного открытия не обошлось — в раскрытом ради пробы оконном проёме сохранилась изначальная кованая решётка. Эксперты отметили, что такие решётки довольно часто срезали в эксплуатируемых зданиях, так что найти её невредимой шанс был не велик. Однако фигурная решётка, почти столетие не видевшая света, теперь вновь открыта.

Кроме того, были раскрыты окна подполья, в котором предполагается воссоздавать оригинальную систему отопления.

Напомним, ранее в возрождаемый храм из монастыря в селе Люк передали церковную утварь.