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Четыре смены фамилии не помогли жителю Удмуртии укрыться от кредиторов

10:00, 12 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Четыре смены фамилии не помогли жителю Удмуртии укрыться от кредиторов
10:00, 12 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#приставы\n#должник\n#фамилии
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Однако это увеличило бумажную волокиту для суда.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд рассмотрел дело об отмене ареста имущества мужчины, который четырежды менял фамилию. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Ответчику потребовалось пять лет на погашение долга. Судебные приставы следили за исполнением им финансовых обязательств. Однако мужчина, пытаясь скрыться от кредиторов и приставов, четыре раза менял фамилию.

«Для подтверждения личности и принадлежности ему судебного акта о наложении ареста к заявлению пришлось приложить внушительную кипу справок из ЗАГСа», – говорится в сообщении.

Приёмной суда пришлось приложить немало сил, чтобы достоверно установить личность мужчины и зарегистрировать заявление.

10:00, 12 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
10
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#приставы\n#должник\n#фамилии