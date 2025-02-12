Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд рассмотрел дело об отмене ареста имущества мужчины, который четырежды менял фамилию. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Ответчику потребовалось пять лет на погашение долга. Судебные приставы следили за исполнением им финансовых обязательств. Однако мужчина, пытаясь скрыться от кредиторов и приставов, четыре раза менял фамилию.

«Для подтверждения личности и принадлежности ему судебного акта о наложении ареста к заявлению пришлось приложить внушительную кипу справок из ЗАГСа», – говорится в сообщении.

Приёмной суда пришлось приложить немало сил, чтобы достоверно установить личность мужчины и зарегистрировать заявление.