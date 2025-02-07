Ижевск. Удмуртия. Участник спецоперации из Удмуртии, с которым у «Сусанина» выходили интервью, погиб, командуя штурмовым отрядом. Об этом редакции сообщили родные бойца.

В двух материалах, вышедших в 2024 году, мы рассказывали о Денисе Баранове, участнике СВО, который отправился в зону боевых действий, оставив руководство строительной фирмой в Москве. Поступив в ноябре 2023 года на военную службу и получив позывной «Прораб», он отправился в зону проведения спецоперации.

Боец принимал участие в защите российской границы от вторжения коллаборантов из «Русского добровольческого корпуса» (признан террористической организацией в РФ), частей ВСУ и иностранных наёмников. Его подразделение в числе первых заходило в город Волчанск на севере Харьковской области. На тот момент, ещё будучи рядовым, он занимал должность командира роты.

За проявленную доблесть Денис Баранов был награждён тремя орденами Мужества, получив звание младшего лейтенанта.

После очередного ранения и отпуска «Прораб» вернулся в часть, отказавшись от операции по удалению осколков кости из тканей. «Своих мальчишек не брошу», — говорил он родным.

21 января 2025 года во время выполнения боевой задачи под Купянском командир штурмовой роты отряда «Шторм» Денис Баранов погиб, попав под удар вражеского FPV-дрона. За проявленную смелость и решительность военнослужащий посмертно представлен к третьему ордену Мужества.

Редакция «Сусанина» выражает соболезнования родным и близким погибшего.