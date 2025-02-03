Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Ижевские охотники отправили ружья в зону СВО

13:05, 03 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские охотники отправили ружья в зону СВО
13:05, 03 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
22
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
22
0

Данный вид огнестрельного оружия эффективен против вражеских дронов. 

Ижевск. Удмуртия. Активисты ижевского охотничьего общества отправили бойцам в зону СВО 17 ружей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Передача состоялась в конце января 2025 года. Бойцы, прибывшие за стволами, объяснили, для чего необходим в современных боях данный вид вооружения.

«Ружья необходимы нам для борьбы с беспилотниками. Современные условия войны сильно изменились, и, к сожалению, противник активно атакует с воздуха. Основные потери сейчас происходят из-за дронов-камикадзе и других беспилотников. Охотничьи ружья отлично помогают их сбивать, поскольку средства радиоэлектронной борьбы не всегда успевают за развитием этой сферы, а противник быстро меняет частоты. От ружья же далеко не улетишь», — поделился военнослужащий с позывным Аббат.

Идея отправить ружья на передовую для борьбы с дронами возникла у охотников в прошлом году. Сбор оружия, его обслуживание, оформление документов и согласования заняли несколько месяцев, и теперь ружья отправились на передовую.

13:05, 03 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
22
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО