Ижевск. Удмуртия. Активисты ижевского охотничьего общества отправили бойцам в зону СВО 17 ружей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Передача состоялась в конце января 2025 года. Бойцы, прибывшие за стволами, объяснили, для чего необходим в современных боях данный вид вооружения.

«Ружья необходимы нам для борьбы с беспилотниками. Современные условия войны сильно изменились, и, к сожалению, противник активно атакует с воздуха. Основные потери сейчас происходят из-за дронов-камикадзе и других беспилотников. Охотничьи ружья отлично помогают их сбивать, поскольку средства радиоэлектронной борьбы не всегда успевают за развитием этой сферы, а противник быстро меняет частоты. От ружья же далеко не улетишь», — поделился военнослужащий с позывным Аббат.

Идея отправить ружья на передовую для борьбы с дронами возникла у охотников в прошлом году. Сбор оружия, его обслуживание, оформление документов и согласования заняли несколько месяцев, и теперь ружья отправились на передовую.