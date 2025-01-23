Ижевск в городах-лидерах по росту спроса на разработку чат-ботов

Ижевск. Удмуртия. Ижевск наравне с Москвой и Санкт-Петербургом является лидером по росту спросов на разработку чат-ботов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Авито услуги».

Всего по стране в 2024 году спрос на данную разработку вырос в 10 раз по сравнению с 2023 годом. Количество предложений от исполнителей увеличилось на 980%.

«Спрос на разработку ботов в абсолютных показателях растет больше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Новосибирске и Казани. "Высокий спрос в городах, кроме Москвы и Северной столицы, свидетельствует о расширении географии использования современных технологий и их доступности для малого и среднего бизнеса», говорится в сообщении «Авито услуг».