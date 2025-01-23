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Ижевск в городах-лидерах по росту спроса на разработку чат-ботов

13:40, 23 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевск в городах-лидерах по росту спроса на разработку чат-ботов
13:40, 23 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Telegram\n#чат-боты
Источник фото: unsplash.com
162
0

Данный показатель в прошлом году вырос в России более чем в 10 раз.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск наравне с Москвой и Санкт-Петербургом является лидером по росту спросов на разработку чат-ботов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Авито услуги». 

Всего по стране в 2024 году спрос на данную разработку вырос в 10 раз по сравнению с 2023 годом. Количество предложений от исполнителей увеличилось на 980%.

«Спрос на разработку ботов в абсолютных показателях растет больше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Новосибирске и Казани. "Высокий спрос в городах, кроме Москвы и Северной столицы, свидетельствует о расширении географии использования современных технологий и их доступности для малого и среднего бизнеса», говорится в сообщении «Авито услуг».

13:40, 23 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Telegram\n#чат-боты