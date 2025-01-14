Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В Удмуртии утверждена региональная программа «Активное долголетие» на 2025-2030 годы

13:15, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии утверждена региональная программа «Активное долголетие» на 2025-2030 годы
13:15, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#продолжительность жизни
Источник фото: ИА «Сусанин»
125
0

Ожидаемая продолжительность жизни должна увеличиться до 77 лет. 

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов подписал постановление об утверждении региональной программы «Активное долголетие» на 2025-2030 годы и комплекс мероприятий для её реализации. Соответствующий документ опубликован на портале Udmurt.ru.

В результате реализации программы ожидаемая продолжительность жизни должна достигнуть 77 лет, при 72 по состоянию на 2024 год. Доля граждан старшего поколения, вовлечённых в мероприятия по улучшению качества жизни, должна вырасти с 37,5% до 44,7%. Также к 2030 году доля пожилых людей, охваченных соцобслуживанием, достигнет 100%. 

Охват долговременным уходом пожилых и инвалидов должен составить не менее 30,3%. До 45% планируется увеличить долю женщин и мужчин в возрасте от 55 и от 60 лет соответственно, систематически занимающихся физкультурой и спортом. 

Подробнее с региональной программой и планом мероприятий для её реализации можно ознакомиться по ссылке

13:15, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#продолжительность жизни