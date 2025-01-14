В Удмуртии утверждена региональная программа «Активное долголетие» на 2025-2030 годы

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов подписал постановление об утверждении региональной программы «Активное долголетие» на 2025-2030 годы и комплекс мероприятий для её реализации. Соответствующий документ опубликован на портале Udmurt.ru.

В результате реализации программы ожидаемая продолжительность жизни должна достигнуть 77 лет, при 72 по состоянию на 2024 год. Доля граждан старшего поколения, вовлечённых в мероприятия по улучшению качества жизни, должна вырасти с 37,5% до 44,7%. Также к 2030 году доля пожилых людей, охваченных соцобслуживанием, достигнет 100%.

Охват долговременным уходом пожилых и инвалидов должен составить не менее 30,3%. До 45% планируется увеличить долю женщин и мужчин в возрасте от 55 и от 60 лет соответственно, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Подробнее с региональной программой и планом мероприятий для её реализации можно ознакомиться по ссылке.