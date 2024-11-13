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«Я как военный конструктор родился на Ижевском мотозаводе» Лонгрид «Русэлком»: на скважину, на ферму, в дом Лонгрид Северному - 95 Лонгрид

Итоги дня: возобновление работы театра оперы и балета в Ижевске и спасение упавшей в реку автомобилистки

18:00, 13 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: возобновление работы театра оперы и балета в Ижевске и спасение упавшей в реку автомобилистки
18:00, 13 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
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А также закрытие навигации для маломерных судов в Удмуртии. 

Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 13 ноября. 

Опасный лёд

В Воткинске подписали постановление об ограничении выхода на все водоёмы города. Запрет будет действовать до установления безопасной толщины льда – не менее 7 см. 

Навигация закрыта

В Удмуртии с 11 ноября закрыли сезон навигации для маломерных судов. Если транспорт заметят на водоёме, то судоводитель понесёт административную ответственность. 

На нужды СВО

Жители Удмуртии с августа 2024 года сдали 40 гладкоствольных ружей на нужды спецоперации. Такой вид вооружения в современных боях применяется для борьбы с дронами противника. 

Возобновление работы

Театр оперы и балета Удмуртии возобновил работу в своём здании после ЧП, произошедшего в минувшие выходные

Спасение женщины

13 ноября у деревни Позимь 35-летняя женщина за рулём «Нексии» протаранила ограждение моста и вылетела в реку Вожойка. На помощь к ней пришёл находившийся рядом водитель

Оснащение валидаторами

В Ижевске 174 автобуса уже оснащены валидаторами. В ближайшее время терминалы самообслуживания установят ещё примерно в 50 транспортных средствах

18:00, 13 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня