Итоги дня: возобновление работы театра оперы и балета в Ижевске и спасение упавшей в реку автомобилистки

А также закрытие навигации для маломерных судов в Удмуртии.
Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 13 ноября.
Опасный лёд
В Воткинске подписали постановление об ограничении выхода на все водоёмы города. Запрет будет действовать до установления безопасной толщины льда – не менее 7 см.
Навигация закрыта
В Удмуртии с 11 ноября закрыли сезон навигации для маломерных судов. Если транспорт заметят на водоёме, то судоводитель понесёт административную ответственность.
На нужды СВО
Жители Удмуртии с августа 2024 года сдали 40 гладкоствольных ружей на нужды спецоперации. Такой вид вооружения в современных боях применяется для борьбы с дронами противника.
Возобновление работы
Театр оперы и балета Удмуртии возобновил работу в своём здании после ЧП, произошедшего в минувшие выходные.
Спасение женщины
13 ноября у деревни Позимь 35-летняя женщина за рулём «Нексии» протаранила ограждение моста и вылетела в реку Вожойка. На помощь к ней пришёл находившийся рядом водитель.
Оснащение валидаторами
В Ижевске 174 автобуса уже оснащены валидаторами. В ближайшее время терминалы самообслуживания установят ещё примерно в 50 транспортных средствах.