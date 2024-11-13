Театр оперы и балета Удмуртии возобновил показ спектаклей после «потопа» в здании

Ижевск. Удмуртия. Государственный театр оперы и балета Удмуртии возобновил работу в своём здании после «потопа». Об этом в соцсетях сообщил директор учреждения культуры Алексей Фомин. Напомним, из-за внезапно сработавшей системы пожаротушения в минувшие выходные были отменены все показы.

«Были жаркие, вернее, сырые выходные. Неожиданно, около 20 кубов воды "оросили" не только всю сценическую аппаратуру, но и людей, которые спасали эту самую аппаратуру», — написал директор театра.

Он также поимённо выразил благодарность сотрудникам, которые отличились в этом деле. Отдельно поблагодарил заведующего художественно-постановочной частью Владимира Лимонникова.

«Он взял на себя ответственность не только за организацию работ по защите многомиллионной сценической аппаратуры от воды, но и организовал эвакуацию сотрудников театра. Ведь в первые минуты после случившегося никто не понимал, что произошло! Наши сотрудники оперативно отреагировали на возникшую ситуацию. После тщательной сушки и проверки всех электронных систем и мер противопожарной безопасности сегодня, 13 ноября, мы с радостью открываем двери для наших дорогих зрителей!» — проинформировал Алексей Фомин.

Он отметил, что важно понять причины произошедшего. В ближайшее время театр ожидает результатов аудита от ООО «УралСпецАвтоматика», чтобы обеспечить надёжную работу учреждения и предотвратить подобные ситуации в будущем.