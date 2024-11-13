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Театр оперы и балета Удмуртии возобновил показ спектаклей после «потопа» в здании

13:10, 13 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Театр оперы и балета Удмуртии возобновил показ спектаклей после «потопа» в здании
13:10, 13 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
183
0
#Ижевск\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики
Источник фото: vk.com/operaizh
183
0

Из-за внезапной сработки системы в выходные были отменены все спектакли.

Ижевск. Удмуртия. Государственный театр оперы и балета Удмуртии возобновил работу в своём здании после «потопа». Об этом в соцсетях сообщил директор учреждения культуры Алексей Фомин. Напомним, из-за внезапно сработавшей системы пожаротушения в минувшие выходные были отменены все показы

«Были жаркие, вернее, сырые выходные. Неожиданно, около 20 кубов воды "оросили" не только всю сценическую аппаратуру, но и людей, которые спасали эту самую аппаратуру», — написал директор театра.

Он также поимённо выразил благодарность сотрудникам, которые отличились в этом деле. Отдельно поблагодарил заведующего художественно-постановочной частью Владимира Лимонникова.

«Он взял на себя ответственность не только за организацию работ по защите многомиллионной сценической аппаратуры от воды, но и организовал эвакуацию сотрудников театра. Ведь в первые минуты после случившегося никто не понимал, что произошло! Наши сотрудники оперативно отреагировали на возникшую ситуацию. После тщательной сушки и проверки всех электронных систем и мер противопожарной безопасности сегодня, 13 ноября, мы с радостью открываем двери для наших дорогих зрителей!» — проинформировал Алексей Фомин.

Он отметил, что важно понять причины произошедшего. В ближайшее время театр ожидает результатов аудита от ООО «УралСпецАвтоматика», чтобы обеспечить надёжную работу учреждения и предотвратить подобные ситуации в будущем.

13:10, 13 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
183
0
#Ижевск\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики