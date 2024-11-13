Более 170 автобусов Ижевска уже имеют валидаторы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 174 автобуса уже оснащены валидаторами. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Бескондукторная система оплаты проезда постепенно внедряется в общественном транспорте города. В ближайшее время терминалы самообслуживания установят ещё примерно в 50 транспортных средствах.

Планируется, что такая мера частично поможет решить проблему, связанную с нехваткой кондукторов.

Также во всех автобусах Ижевска теперь можно оплатить проезд через мобильное приложение «Удмуртия Транспорт».