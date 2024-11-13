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Более 170 автобусов Ижевска уже имеют валидаторы

17:20, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Более 170 автобусов Ижевска уже имеют валидаторы
17:20, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
249
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#проезд\n#валидаторы
Источник фото: ИА «Сусанин»
249
0

Вскоре терминалы появятся ещё в 50 машинах.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 174 автобуса уже оснащены валидаторами. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». 

Бескондукторная система оплаты проезда постепенно внедряется в общественном транспорте города. В ближайшее время терминалы самообслуживания установят ещё примерно в 50 транспортных средствах.

Планируется, что такая мера частично поможет решить проблему, связанную с нехваткой кондукторов.

Также во всех автобусах Ижевска теперь можно оплатить проезд через мобильное приложение «Удмуртия Транспорт». 

17:20, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
249
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#проезд\n#валидаторы