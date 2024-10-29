Открытка с изображением Михайловского собора вышла в серии «С наилучшими пожеланиями из Ижевска»

Ижевск. Удмуртия. Вышла новая открытка в серии «С наилучшими пожеланиями из Ижевска». На одной стороне открытого письма изображён Михаило-Архангельский собор. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Тираж такой открытки составил 1 тысячу штук. На ней имеется знак почтовой оплаты. Отправлять её можно по всей России без конверта и дополнительных марок.

Собор на открытке изображён в технике акварели. Рисунок сделан на основе фотографии Николая Глухова.