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Открытка с изображением Михайловского собора вышла в серии «С наилучшими пожеланиями из Ижевска»

13:45, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Открытка с изображением Михайловского собора вышла в серии «С наилучшими пожеланиями из Ижевска»
13:45, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#открытка
Источник фото: Почта России
179
0

Тираж открытки составил 1 тысячу экземпляров. 

Ижевск. Удмуртия. Вышла новая открытка в серии «С наилучшими пожеланиями из Ижевска». На одной стороне открытого письма изображён Михаило-Архангельский собор. Об этом сообщает пресс-служба Почты России. 

Тираж такой открытки составил 1 тысячу штук. На ней имеется знак почтовой оплаты. Отправлять её можно по всей России без конверта и дополнительных марок.

Собор на открытке изображён в технике акварели. Рисунок сделан на основе фотографии Николая Глухова. 

13:45, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#открытка